romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - youhungon : @kahlan1986 Non veniteci in Sardegna non l ha mai detto. Ha raccontato la sua esperienza Ma sai quante ne dicono su… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 18-08-2019 ore 11:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 11:30 Roma Daily News
TRAFFICO SCARSO SULL'INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO AL TRIONFALE: è AVVENUTO UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 12 : 30 : IN PIAZZA SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO LA RECITA DELL’ANGELUS CON papa Francesco E LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli presenti: Possibili disagi nell’area circostante il vaticano. SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CI SONO ...
Traffico - incidente sulla Roma-Fiumicino : rallentamenti : Chiuse entrambe carreggiate per qualche decina di minuti per consentire l'intervento dell'eliambulanza
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico SCARSO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO AL TRIONFALE: è AVVENUTO UN INCIDENTE IN VIA CIPRO ALTEZZA VIA DELLA MELORIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI NELLA GUIDA, TRA POCO, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO IN PROGRAMMA LA RECITA DELL’ANGELUS CON papa Francesco E LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli presenti: Possibili disagi nell’area circostante il vaticano. SEMPRE ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico SCARSO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTAMZA DI SICUREZZA. AL PRENESTINO-LABICANO CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA CONSUETA MOSTRA MERCATO IN PROGRAMMA OGNI PRIMA E TERZA DOMENICA DEL MESE. A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 09 : 30 : NESSUNA NOVITà RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AL PRENESTINO LABICANO CHIUSA AL TRANSITO VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA MOSTRA MERCATO DI ARTICOLI DI Artigianato, collezionismo e fai da te. Alle 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO IN PROGRAMMA L’ANGELUS CON papa Francesco E LA CONSEGUENTE ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AL PRENESTINO LABICANO, COME OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE, CHIUSA AL TRANSITO VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA MOSTRA MERCATO DI ARTICOLI DI Artigianato, collezionismo e fai da te. Alle 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO papa Francesco si affaccerà alla finestra del Suo studio privato per la recita ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. AL PRENESTINO LABICANO OGNI 1^ E 3^ DOMENICA DEL MESE CHIUSA AL TRANSITO VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA MOSTRA MERCATO DI ARTICOLI DI ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 19 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. RIAPERTURA ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. RIAPERTURA ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 16 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI SEGNALATO UN INCIDENTE IN PIAZZA VERBANO ALTEZZA VIA TOPINO CON RALLENTAMENTI. INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO INNESTO CON VIALE DI CASTEL PORZIANO. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI SEGNALATO UN INCIDENTE IN PIAZZA VERBANO ALTEZZA VIA TOPINO CON RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE SU VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO INNESTO CON VIALE DI CASTEL PORZIANO. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 13 : 30 : RIMOSSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IL VEICOLO FERMO IN PANNE TRA LA BARRRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. Traffico TORNATO REGOLARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA D I SANTA MARIA DEL SOCCORSO. SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME SU VIA CERNAIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA VOLTURNO. POSSIBILI RALLENTAMENTI. PROSEGUONO I LAVORI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ...