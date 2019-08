Scivolone social per il sindaco leghista di Gallarate | “Calcioni a un tunisino” | ma è la

Elisa Isoardi - lo Scivolone social : pubblica la foto della patente con i dati della nipote : La nipote di Elisa Isoardi ha ottenuto la patente e la conduttrice de La prova del cuoco ha voluto renderlo pubblico su Instagram. Dopo aver chiuso definitivamente la sua love-story con il vicepremier Matteo Salvini, Elisa Isoardi è tornata al centro del gossip. E non solo per la sua promozione al ruolo di conduzione della nuova edizione in arrivo de La prova del cuoco. Nelle ultime ore, infatti, la Isoardi fa parlare di sé ...