Perché noi no? Gianni Letta spinge Berlusconi verso il Governo istituzionale

NADIA TOFFA/ 'Grazie - Perché se il cancro è un dono noi non siamo il nulla' : NADIA TOFFA è morta. Non è passato molto tempo da quando disse che il cancro è un dono. Parole che possono destare scandalo

Teresa Cilia contro Karina Cascella : "Hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero. Raffaella Mennoia? Amiche Perché vi parate il c#lo a vicenda" (video) : La guerra, a colpi di Instagram Stories, tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia è entrata nel vivo. Dopo Deianira Marzano e Mario Serpa (a sostegno dell'ex tronista siCiliana), per l'autrice di 'Uomini e Donne', scende in campo, Karina Cascella, per diversi anni, opinionista del programma di Canale 5:prosegui la letturaTeresa Cilia contro Karina Cascella: "Hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero. Raffaella Mennoia? Amiche perché vi parate il ...

Elenoire Casalegno cambia casa/ Trasloco che mobilita gli haters : ecco Perché : Elenoire casalegno ha ufficialmente terminato il Trasloco e presto cambierà casa: questo novità ha 'stuzzicato' gli haters.

Teresa Cilia di Uomini e Donne : Perché ha chiuso con Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: Teresa Cilia svela la verità sul rapporto con Raffaella Mennoia Teresa Cilia è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con Raffaella Mennoia, spiegando perché ha deciso di non rivolgere più la parola al fedele braccio destro di Maria De Filippi. Io non dico una cosa per un’altra. Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island, quando a Uomini e Donne hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io ...

Perché lo scioglimento dell’Artico è un guaio anche per noi : (foto: Getty Images) Prima la buona notizia: l’ondata di calore che nelle scorse settimane ha soffocato l’Europa se n’è andata a cercare un po’ di fresco più a nord, concedendoci una tregua. Evviva. La cattiva notizia, tuttavia, è che ora è l’Artico a squagliarsi – letteralmente – per il caldo record di questi mesi. In Groenlandia si registrano temperature fino a 10°C sopra la media stagionale, e nel solo mese di luglio si stima che siano andate ...

Napoli - la missione scudetto di Ancelotti : “noi in vantaggio sulle avversarie - vi svelo perchè” : Può essere la stagione del definitivo salto per il Napoli, la squadra azzurra si candida ad essere ancora una volta l’antagonista numero uno della Juventus, la dirigenza è al lavoro per completare la rosa ed essere ancora più competitiva, intervista de ‘La Gazzetta dello Sport’ al tecnico Carlo Ancelotti, indicazioni dal precampionato: «Abbiamo evidenziato le qualità, che sono il palleggio, il fraseggio e anche la ...

Meloni : “Non capisco Perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del mattino - invece che fare un governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...

Tav - Toninelli : “Noi del M5s sempre contrari - è la Lega ad aver cambiato idea. Spieghi il Perché. Conte? Non è a favore” : “Il Tav? È una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici. Il M5s, sin dalla nascita, è sempre contrario all’opera. Chi ha cambiato idea è la Lega, perché io ricordo perfettamente sindaci leghisti contro e lo stesso Salvini schierato No Tav. È, quindi, Salvini a dover spiegare alla gente e al proprio elettorato sulla base di quali elementi abbia cambiato idea”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba ...

Superbike – Bautista chiama Valentino Rossi : “gli consiglio di venire da noi - ecco perchè” : Alvaro Bautista invita Valentino Rossi a cambiare categoria: lo spagnolo della Ducati vuole il Dottore in Superbike La stagione 2019 di Superbike è iniziata in maniera incredibile per Alvaro Bautista, ma ultimamente lo spagnolo della Ducati sta affrontando una crisi nera che gli ha impedito di rimanere leader della classifica piloti, scivolando al secondo posto alle spalle di Rea. Simone Rosa Anche nella categoria regina c’è chi non ...

Caso Siri - Nicastri e Arata confermano ai pm l’intercettazione chiave : “Gli do 30mila euro Perché sia chiaro tra di noi” : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico…”. Queste le parole pronunciate dall’imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di Roma, nell’intercettazione ambientale in cui tira in ballo l’ex sottosegretario alle Infrastrutture, anch’egli finito nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione. l’intercettazione risale al settembre del 2018 ed è contenuta negli atti depositati dai ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Perchè a noi non in prestito? Pepè? Può essere” : Il presidente del Napoli fa il punto sulle trattative del Napoli in attacco: “Nessuno direbbe no a James Rodriguez in prestito”.“powered by Goal”Dopo l’acquisto di Manolas in difesa, il calciomercato del Napoli ha rallentato sensibilmente nelle ultime settimane. Anche il colpo James Rodriguez, che sembrava ad un passo dall’ufficialità, potrebbe saltare in favore dell’Atletico Madrid. Ma non per questo De ...

Lega - Conte : “Salvini alle Camere su rapporti con Russia? Perché no?”. E chiarisce : “Noi per la piena trasparenza” : “Perché no?”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle nostre domande se il vicepresidente Matteo Salvini dovrebbe riferire alle Camere sulla vicenda dei rapporti tra la Lega e il Cremlino. Conte poi precisa: “Non c’è stata nessuna ‘coltellata alle spalle’ nei confronti di Matteo Salvini – quando gli sono state ricordate le frasi che alcuni giornali hanno attribuito oggi al leader della ...

"Quello che ha preso la signorina...". Perché Harry ti presento Sally è ancora dentro di noi 30 anni dopo (di F. Luppino) : Succedeva che nello spogliatoio della palestra si parlava della possibilità dell’amicizia tra uomini e donne. Succedeva che “quello che ha preso la signorina...” (nella lista delle migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi) entrava nella conversazioni a ruota libera di maschi e femmine sull’orgasmo. Succedeva anche di interrogarsi sugli amori che durano una vita e su quello che “va a parte” ...

Ilary Blasi : Lascio il Gf Vip Perché non voglio annoiarmi : Dopo tre stagioni al timone del Gf Vip, Ilary Blasi ha ceduto il testimone al suo opinionista Alfonso Signorini. In una lunga intervista la moglie di Totti si racconta e spiega la sua scelta, parla dei nuovi progetti e del suo rapporto con l'ex capitano della Roma\\ A settembre tornerà il GF Vip ma in conduzione non ci sarà più Ilary Blasi, che dopo tre stagioni lascia il reality in mano ad Alfonso Signorini. La moglie di Francesco ...