“Così ci fai morire!” Elisabbetta Gregoraci | il costume scende e corpo da favola

“Così ci fai rischiare”. Il buongiorno di Eleonora Pedron è bollente : Continua ad impazzare su tutti i siti di informazione la bella Eleonora Pedron. E lo fa non solo per le notizie di gossip (di cui vi avevamo dato conto e di cui torneremo a parlare più avanti nel corso dell’articolo). Lo fa soprattutto con delle foto bellissime che pubblica quasi giornalmente sul suo profilo Instagram, mettendo in risalto tutta la sua bellezza, i suoi colori e la sua sensualità. Se non ci credete vi basta scendere in questa ...