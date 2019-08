Udinese | Tudor | “Sudtirol? Non esistono gare facili | l’importante è partire bene” E

Udinese - inizia la missione di Tudor : le indicazioni su De Paul - Pussetto e Barak : missione salvezza. Dopo le ultime imprese a campionato in corso Igor Tudor ha avuto tempo di inizia re la preparazione con l’ Udinese , l’allenatore si aspetta qualche innesto negli ultimi giorni di mercato nel frattempo dà indicazioni sulla prossima stagione in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «La fiducia di Gino Pozzo l’ho sentita, l’ho percepita e fa piacere. Ho una famiglia a cui tengo tantissimo. ...

Udinese - Tudor annuncia novità per la prossima stagione : “Faro’ di tutto per portare la squadra a una salvezza tranquilla“. Igor Tudor si prepara per la nuova stagione sulla panchina dell’Udinese con l’obiettivo di disputare un campionato tranquilla.”Gli impegni ufficiali arrivano in fretta, bisogna iniziare subito a lavorare con la giusta mentalita’“, avverte Tudor, consapevole che “il ruolo dell’allenatore e’ importante, ma ...