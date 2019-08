Bologna | le parole di De Leo alla vigilia della gara con il Pisa Messaggio di Dzemaili a

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) “Per quanto riguarda l’impostazione del lavoro siamo quotidianamente in contatto con mister Mihajlovic, segue tutti gli allenamenti in diretta e ci fornisce indicazioni in tempo reale. E ci tengo a sottolineare che c’è stata grande disponibilità da partesquadra: non era facile reagirenotizia del mister, ma stiamo ritrovando la nostra identità e chiunque arriverà si inserirà in una mentalità ben definita”. Queste ledi Emilio De Leo, collaboratore tecnico deldell’esordio in Coppa Italia sul campo del, match valido per il terzo turnocompetizione nazionale. “Non dobbiamo sottovalutare la nostra avversaria, una squadra che viene da una grande cavalcata e sicuramente avrà entusiasmo – ha aggiunto De Leo in conferenza stampa – Noi siamo carichi, i ragazzi sono molto concentrati e ...

