Addio polemiche | Tredici 3 su Netflix sarà una stagione meno controversa rispetto alle

L’Addio a Big Little Lies 2 tra elogi e polemiche - cosa salvare di una stagione apprezzabile ma non fondamentale : Big Little Lies 2 si è conclusa con un finale aperto che sembra dire troppo eppure troppo poco. Molti credono che l'ingresso delle Monterey Five nel commissariato sia stata una mossa banale e frustrante, qualcosa che avrebbe potuto verificarsi benissimo nel finale della prima stagione. Ed è vero, almeno in parte. Settimana dopo settimana è parso sempre più chiaro come il principale problema di Big Little Lies 2 fosse una trama carente. ...