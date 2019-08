Nuova T-ROC Cabriolet

Germania - dalla stampa agli economisti : ora l’austerity è sotto processo. E anche la Nuova Spd chiede più investimenti : Lo Schwarze Null non è più un tabù. Il pareggio di bilancio, l’austerity che è stata il marchio di fabbrica della politica economica targata Angela Merkel è ora sotto processo in Germania. “Haut das Geld Raus” è il titolo dell’editoriale che giovedì pomeriggio è apparso in apertura sulla versione online della Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi. In pratica, “Tirate fuori i soldi“: ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : il regolamento. Previste ben 5 retrocessioni! La Nuova formula dell’Europeo a squadre : Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà a Bydgoszcz (Polonia) la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, la vecchia competizione per Nazionali è stata ribattezzata come Campionato Europeo a squadre ma è cambiato soltanto il nome mentre la sostanza è sempre la stessa: una tradizionale sfida tra le migliori formazioni del Vecchio Continente che si danno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. Quest’anno la manifestazione sarà ...

Saldapress annuncia la Nuova edizione di Rocketeer : Pochi giorni fa vi avevamo comunicato che Saldapress avrebbe avuto come ospiti a Lucca Comics and Games 2019 sia Donny Coates sia Daniel Warren Johnson, due astri del fumetto americano. Ma le news estive dei Saldatori non si fermano qui ed infatti il mese prossimo, per la precisione giovedì 22 agosto, arriverà in fumetteria il primo volume dell’iconico Rocketeer. Avete capito bene, Saldapress si appresta a rilasciare una nuova edizione del ...

TFR e TFS : Nuova procedura di invio domande telematiche. Circolare Inps : TFR e TFS: nuova procedura di invio domande telematiche. Circolare Inps Il messaggio Inps n. 2939 del 31 luglio 2019 ha come oggetto la nuova procedura per l’inoltro delle istanze telematiche relative ai riscatti ai fini della liquidazione. Infatti, a partire dal 29 luglio 2019, in merito ai servizi online offerte dall’Inps, è stato messo a disposizione l’apposito applicativo che permette all’utente e all’Ente datore di lavoro la trasmissione ...

Porti : Venezia chiama gli scali europei per una Nuova crocieristica sostenibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per di

Porti : Venezia chiama gli scali europei per una Nuova crocieristica sostenibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano ...

Porti : Venezia chiama gli scali europei per una Nuova crocieristica sostenibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano ...

Guida Casinò GTA Online - come funziona la Nuova feature del gioco Rockstar? : Il Casinò di GTA Online è finalmente disponibile all'interno del titolo targato Rockstar Games, per la gioia di tutti i fan del brand che da lungo tempo chiedevano la sua implementazione. Un'attesa che è stata evidentemente ripagata, vista la gran mole di utenti che non ha perso tempo a riversarsi tra i tavoli digitali delle sale da gioco di Vinewood. Sono stati anni particolarmente fortunati per tutti gli appassionati della community, ...

Rockstar Games sta sviluppando "mondi di Nuova generazione" : Con GTA V che continua a ottenere un ottimo riscontro sul mercato e di giocatori ancora attivi e un Red Dead Redemption 2 che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e che sta lentamente migliorando Red Dead Online, in molti si chiedono cosa ci si possa aspettare dal futuro di Rockstar Games.Quale sarà il prossimo progetto dell'apprezzatissima software house? Nulla di ufficiale al momento ma una serie di annunci di lavoro potrebbe fornirci quanto ...

Saldapress annuncia la Nuova edizione di Rocketeer : Pochi giorni fa vi avevamo comunicato che Saldapress avrebbe avuto come ospiti a Lucca Comics and Games 2019 sia Donny Coates sia Daniel Warren Johnson, due astri del fumetto americano. Ma le news estive dei Saldatori non si fermano qui ed infatti il mese prossimo, per la precisione giovedì 22 agosto, arriverà in fumetteria il primo volume dell’iconico Rocketeer. Avete capito bene, Saldapress si appresta a rilasciare una nuova edizione del ...

Rocco Schiavone 3 : nella Nuova stagione il vicequestore verrà abbandonato dagli amici : nella stagione 2019-2020 la fiction Rocco Schiavone è pronta a tornare in onda. La terza stagione non sarà trasmessa da Rai 2 ma andrà in onda sul primo canale della Rai. Nonostante in passato sia andata in onda sul secondo canale della rete di Stato ha raggiunto ascolti molto alti con uno share del 15%. Inoltre Rocco Schiavone ha avuto un grande successo anche all'estero, soprattutto in Germania dove ha suscitato un interesse così alto da poter ...

Disastro ferroviario in Puglia - a settembre Nuova fase del processo : Disastro ferroviario in Puglia, a settembre nuova fase del processo Il 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Andria e Corato, due convogli, che viaggiavano in direzioni opposte su un binario unico, impattano frontalmente. 23 vittime, oltre 50 i feriti. Una lunga fase di indagini ha portato al procedimento in ...

Ingegneria strategica - la Nuova disciplina per supportare i processi decisionali : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – “Strategos Independence Day: Strategic Engineering as Winning Strategy for the Independence from Risks of Digital Age”: è questo il titolo del workshop, che si è svolto ieri a Milano, e al quale sono intervenute circa 50 aziende interessate alla tematica dell’Ingegneria strategica.Il prof. Agostino Bruzzone, presidente dell’Iniziativa Strategos guidata dall’Università di ...

Ingegneria strategica - la Nuova disciplina per supportare i processi decisionali : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Strategos Independence Day: Strategic Engineering as Winning Strategy for the Independence from Risks of Digital Age": è questo il titolo del workshop, che si è svolto ieri a Milano, e al quale sono intervenute circa 50 aziende interessate alla tematica dell’Ingegneria