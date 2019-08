James McAvoy | come si uccide il clown di It?

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2019) 1. Nel 2019è statoil prezzemolo: dopo averlo visto in Glass, chiusura della trilogia di M. Night Shyamalan, poiprofessore Charles Xavier in X-Men: Dark Phoenix, arriva, dal 5 settembre, in It - Capitolo due di Andy Muschietti, con Bill Skarsgård sotto il sorriso dell’assassino. 2. Ritroviamo i sei amici che si ritrovano, adulti, ad affrontare l’incubo della loro infanzia, e cioè ilPennywise. Attenzione: spoiler. Il bambino che diventa il famoso scrittore di romanzi horror è. «Nel primo film i bambini avevano capito che potevano sconfiggerlo con il potere collettivo dell’immaginazione. Da adulti questo potere non è più così speciale: è un dono che si perde crescendo. La maggior parte dei grandi non crede più nella magia della vita, ma in cose ...

jmesmoon : @thomasmoon_ anche se ti hanno già consigliato un bel pv ti propongo anche jake gyllenhaal, cillian murphy e james mcavoy - paccopolacco : minchia raga che cambio di espressione james mcavoy in split gli fa un baffo - maybegaia : Questo sito è una merda perché io ho appena finito la S08, ma la schermata ha i pg della S01. Volete sapere quanti… -