Eurogames | Jury Chechi giudice

(Di venerdì 16 agosto 2019) YuryIl “signore degli anelli” torna in tv. Stiamo parlando di, l’ex ginnasta che nel 1996 regalò all’Italia una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta. Sarà proprio lui – come riporta Sorrisi – a ricoprire il ruolo diad, nuovo titolo del cult Giochi Senza Frontiere, che debutterà in autunno – come DM anticipato – con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Alvin.‘rientra’, dunque, in televisione dopo una pausa lunga circa tre anni. Un ritorno, quello al ruolo di, che l’ex ginnasta ha già ricoperto in diversi contesti televisivi. Nella stagione 2006/2007 prese parte al cast di Amici di Maria De Filippi in qualità di supervisore degli allievi di ginnastica artistica, mentre nel 2014 e nel 2015 è stato in giuria nel talent show Si può Fare, condotto da ...

