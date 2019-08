EMUI 10 potrebbe arrivare in beta su Huawei Mate 20 all’inizio di settembre

L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni per Honor 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale. L'articolo L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a ...