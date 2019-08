Ecco le prime presunte feature dei Samsung Galaxy M21 | M31 e M41

Ecco design e prime caratteristiche di Realme 5 e 5 Pro e del sensore da 64 MP : Realme presenterà ufficialmente la serie Realme 5 entro pochi giorni e oggi possiamo già conoscere parte delle sue caratteristiche e anche alcuni dettagli del design del nuovo smartphone di fascia media. La società ha inoltre annunciato che è in arrivo una nuova serie di smartphone con quattro fotocamere sul retro, una delle quali avrà il sensore ISOCELL GW1 da 64 MP di Samsung. L'articolo Ecco design e prime caratteristiche di Realme 5 e 5 Pro ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - Ecco le prime informazioni sul gioco ambientato nell'universo World of Darkness : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'esperienza narrativa in single player annunciata qualche mese fa, ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco.Il team di sviluppo ha infatti svelato alcuni dettagli per quanto riguarda la storia che vede i giocatori impersonare un vampiro a New York. Durante l'avventura i giocatori avranno a che fare con una serie di personaggi e missioni tutte correlate ad un ...

FIFA 20 : Ecco le prime immagini del logo - le maglie e i volti della Juventus (Piemonte Calcio) : Sono apparse in rete le prime immagini delle divise, del logo e dei volti di alcuni giocatori del Piemonte Calcio, la squadra fittizia che quest'anno rappresenterà la Juventus in FIFA 20.Come probabilmente saprete già, quest'anno la Juventus ha firmato un accordo esclusivo con Konami, grazie alla quale sarà presente in forma ufficiale solo in PES 2020. I giocatori di FIFA invece si dovranno accontentare di una versione alternativa, non ...

Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole : Sia TIM che Vodafone non hanno ancora stilato dei piani rateali per i Samsung Galaxy Note 10, a differenza del gruppo Wind Tre L'articolo Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole proviene da TuttoAndroid.

OnePlus punterà su Android TV : Ecco i primi modelli certificati e le prime info : Tre modelli di TV a marchio OnePlus dotati di sistema operativo Android TV sono appena stati avvistati nel database del Bluetooth SIG. L'articolo OnePlus punterà su Android TV: ecco i primi modelli certificati e le prime info proviene da TuttoAndroid.

WWE 2K20 – Ecco le superstar in copertina e le prime novità : 2K ha annunciato oggi che la Raw Women’s Champion in carica Beck Lynch e la superstar WWE Roman Reigns saranno le due superstar di copertina di WWE 2K20, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l’uscita di WWE 2K20 con il motto “Step Inside” (“Sali sul ring”): un invito per tutti i giocatori a entrare ...

WWE 2K20 – Ecco le superstar in copertina e le prime novità : 2K ha annunciato oggi che la Raw Women’s Champion in carica Beck Lynch e la superstar WWE Roman Reigns saranno le due superstar di copertina di WWE 2K20, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l’uscita di WWE 2K20 con il motto “Step Inside” (“Sali sul ring”): un invito per tutti i giocatori a entrare ...

UFFICIALE - partenza dura per il Napoli Ecco le prime due avversarie in trasferta : Il Napoli ha scoperto il primo avversario della nuova stagione. Il campionato degli azzurri partirà in trasferta – come richiesto dalla società alla Lega per le prime due giornate sul campo della Fiorentina. Questa la prima giornata: Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Hellas-Bologna Inter-Lecce Parma-Juve Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Udinese-Milan Seconda giornata subito big match contro la Juventus allo Stadium per il ...

Temptation Island Vip 2 - Ecco Le Prime Coppie Ufficiali! : Temptation Island Vip 2 sta per ultimare le selezioni del cast. Un paio di Coppie sarebbero già pronte, sulle altre la redazione sta lavorando insieme ad Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione del Reality. Ancora due puntate prima di chiudere la stagione di Temptation Island 2019. Ma a metà settembre sarà tempo di Temptation Island Vip 2, ancora in prima serata e sempre su Canale 5. Al posto di Filippo Bisciglia a condurre i fidanzati alla ...

Temptation Island Vip 2 : Ecco le prime due coppie : Delia Duran e Alex Belli Se lunedì e martedì – con un doppio appuntamento – si concluderà la sesta edizione della versione classica, fervono i preparativi per Temptation Island Vip 2, in onda a settembre su Canale 5. Alla conduzione, come da DM anticipato, ci sarà Alessia Marcuzzi. Per quanto concerne i concorrenti che parteciperanno al reality, è Alberto Dandolo per il settimanale Oggi a svelare due delle coppie disposte a mettere in ...

HTC rafforza ancora la gamma Wildfire : Ecco le prime specifiche tecniche di HTC Wildfire X : Un nuovo smartphone di HTC chiamato Wildfire X potrebbe presto arrivare sul mercato posizionandosi nella fascia economica. L'articolo HTC rafforza ancora la gamma Wildfire: ecco le prime specifiche tecniche di HTC Wildfire X proviene da TuttoAndroid.

Belen Rodriguez In Dolce Attesa : Ecco le Prime Conferme! : Belen Rodriguez è incinta: delle fotografie scattate dal settimanale Gente al mare farebbero credere che la showgirl stia aspettando un bambino. Ed anche un altro indizio farebbe pensare esattamente la stessa cosa… Nell’ultimo periodo si è parlato molto della riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest’ultimo ha anche parlato della possibilità di avere altri figli, soprattutto del desiderio di diventare papà ...

Amazon aumenta la copertura del servizio Prime Now a Roma : Ecco i 16 nuovi CAP coperti : Amazon migliora ulteriormente il servizio Prime Now a Roma, portando a 54 il numero dei CAP coperti dal servizio di consegna in giornata. L'articolo Amazon aumenta la copertura del servizio Prime Now a Roma: ecco i 16 nuovi CAP coperti proviene da TuttoAndroid.

Google Foto aggiunge una novità molto attesa : Ecco le anteprime video nella scheda principale : L'ultima funzionalità per il client Android di Google Foto riguarda un'anteprima video in diretta nella scheda principale "Foto". La versione 4.20 dell'app rilasciata la scorsa settimana, aggiunge anteprime live mentre si scorre la cronologia nel feed "Foto". L'articolo Google Foto aggiunge una novità molto attesa: ecco le anteprime video nella scheda principale proviene da TuttoAndroid.