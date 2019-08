Romolo + Giuly | Carlo Conti | Luciana Littizzetto e Giobbe Covatta guest star nella

Romolo + Giuly 2 - Luciana Littizzetto e Giobbe Covatta nella seconda stagione : anticipazioni : Non solo Carlo Conti, ma anche Luciana Litizzetto nei panni di Dio e Giobbe Covatta in quelli di Carlo Marzo nel cast della seconda stagione di Romolo+Giuly La guerra mondiale italiana, la serie comedy prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy. La nuova stagione è creata da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini, scritta ...

Romolo + Giuly : Cambio di Stagione - arriva la webserie prequel della seconda stagione : Romolo + Giuly: Cambio di stagione, da oggi su Mondofox disponibile la webserie prequel della seconda stagione.Da oggi e fino al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand, arriva Romolo + Giuly: Cambio di stagione, il prequel della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, che andrà poi in onda a settembre su FOX (Sky, 112).Composto da 10 episodi da 3 minuti il prequel ideato per il web, che dal 13 agosto ...

