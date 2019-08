Renzi | Riprendiamo la raccolta di firme per le dimissioni di Salvini

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) "Avevamo iniziato con i Comitati d'Azione Civile a raccogliereper ledi. Siamo quasi a quota 40.000.e arriviamo entro il 20 agosto almeno a 50.000. Il Viminale ha bisogno di un professionista della sicurezza, non di un seminatore d'odio. Lasciamoin Spiaggia e diamo un vero Ministro dell'Interno all'Italia. Firma e fai firmare". Lo scrive Matteosu Facebook. "In un Paese civile quando si viene sconfitti in Parlamento ci si dimette. Lesono un gesto difficile. Io ci sono passato, vi garantisco che fa male. Ma quello che è giusto, è giusto. Matteoha sfidato i parlamentari e il tabellone del Senato ha segnato la sua sconfitta. Ma Capitan Fracassa vuole tenersi stretta la poltrona. Per questo penso giusto che anche nelle ore di vacanza chi vuole mobilitarsi si mobiliti", aggiunge

elvise1657 : RT @1944Luigi: @LorenzoDiMaria2 @claudiocerasa @marcominniti No! Renzi è il medico collaboratore che si accorge dell'inadeguatezza del suo… - 1944Luigi : @LorenzoDiMaria2 @claudiocerasa @marcominniti No! Renzi è il medico collaboratore che si accorge dell'inadeguatezza… -