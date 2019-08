NICOLA CARRARO | SIPARIETTO COL NIPOTE CLAUDIO Video | ' mascalzone!' E Mara Venier

MARITO MARA VENIER CONTRO EX VERTICI RAI/ NICOLA CARRARO : 'Lei rottamata e invece...' : Nicola Carraro , MARITO di MARA VENIER , all'attacco degli ex VERTICI Rai colpevoli di aver 'rottamato' la signora della domenica. Ma gli ascolti...

Ti voglio risposare! 13 anni di matrimonio per Mara Venier e NICOLA Carraro : Era il 28 giugno 2006 quando Mara Venier a Nicola Carraro si giuravano eterno amore unendosi in matrimonio. La coppia festeggia dunque 13 anni di matrimonio, ma la distanza li ha obbligati a festeggiare a mezzo social: lui è infatti a Santo Domingo mentre la conduttrice è in Italia, dove tra qualche giorno verranno presentati i palinsesti Rai che chiariranno ufficialmente quali saranno i suoi impegni televisivi per la prossima stagione. Dal suo ...