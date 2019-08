Mattarella incontra i familiari delle vittime del crollo di Ponte Morandi

Giuseppe Conte - la strategia dell'attesa : sente Sergio Mattarella e si incontra con il Pd : In queste ore di tensione al governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella , poi riportato al presidente della Camera pentastellato Roberto Fico. Rivela il Corriere della Sera in un retroscena che il presidente del Consiglio

Lotti intercettato : 'Ho incontrato Mattarella per spiegare' - ma il Quirinale lo smentisce : I guai per Luca Lotti sembrano non finire più. Dopo essersi autosospeso dal Pd, poiché coinvolto nello scandalo che sta sconvolgendo il Csm, in un'intercettazione risulta che lui avrebbe detto di avere informato Mattarella di quanto stava avvenendo. Giunge però ora una nota dal Quirinale che smentisce nettamente una simile possibilità, dichiarando quindi con fermezza che sono solo "millanterie". Lotti dice di aver incontrato Mattarella, ma il ...