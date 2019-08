I cani lanciati nello spazio Storie di eroismo e crudeltà

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Stefano Giani I protagonisti dei primi viaggi furono le cavie: Laika e i suoi predecessori. Solo qualcuno riuscì a ritornare Da Locarno I martiri innocenti non hanno nome. Talvolta nemmeno cittadinanza. Non sanno di essere angeli. E l'unica strada che conoscono è quella del randagio che vaga solitario. Hanno per casa tutto e nulla. Il loro tetto è un cielo minaccioso anche quando è sereno. Ignari vagabondi del mistero. Da quaranta centimetri lo sguardo non abbraccia l'universo ma il raggio ristretto della quotidianità. Della fame. Alla luna, il lupo è abituato a ululare. Non sogna di raggiungerla. E, in fondo, non lo immaginavano neppure i meticci di Mosca. Figli di mille razze e un solo Dio, quello che vide Adamo sbarcare nel mare della Tranquillità il 20 luglio di cinquant'anni fa. First man. Ma prima. First dog. Si dice che Laika sia una stella cometa e il paradiso dei ...

