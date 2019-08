Google Documenti | Fogli e Presentazioni si arricchiscono di nuovi font ottimizzati per la

Il rinnovo del Material Theme è in roll out per Google Documenti - Fogli e Presentazioni per Android : Le home page di Google Documenti, Fogli e Presentazioni sono state aggiornate a febbraio con un rinnovamento simile del Material Theme ora disponibile per le app Android. L'articolo Il rinnovo del Material Theme è in roll out per Google Documenti, Fogli e Presentazioni per Android proviene da TuttoAndroid.