Days of War | lo sparatutto multiplayer in prima persona ispirato alla Seconda Guerra

Eurogamer_it : #DaysofWar: l'FPS multiplayer in prima persona ha una finestra di lancio. -

(Di mercoledì 14 agosto 2019) I fan deglisullaMondiale hanno motivo di festeggiare mentre imbracciano le armi e scelgono se combattere per le forze Alleate o dell'Asse nella versione completa delloinonlineof War, che arriverà all'inizio del prossimo anno. Sviluppato da Driven Arts e pubblicato da Graffiti Games,of War espande le azioni a squadre ravvicinate e basate su team dei classicidellaMondiale per creare la migliore esperienza PvP.I giocatori potranno testare la versione rinnovata diof War al PAX West di quest'anno visitando lo stand di Graffiti Games.Leggi altro...

Dalla Rete Google News

Tom's Hardware Italia

I dati di vendita giapponesi mostrano come Days Gone abbia superato le vendite di God of War nella prima settimana dal suo arrivo sul mercato.