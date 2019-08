Bruschetta al pomodoro | come si prepara con qualche variante

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Laalè tra le specialità italiane che più colpiscono gli stranieri in vacanza, grazie alla semplicità estrema che tuttavia si traduce in un concentrato incredibile di sapori e di valori nutritivi. Nata, secondo gli storici, fra Toscana e Lazio ai tempi dell'Antica Roma, laaltradizionali danno il meglio di sé quando i pomodori e il basilico sono al massimo della maturazione, i profumi intensi, i sapori pieni. Cioè in agosto. Per realizzarle occorre poca sapienza gastronomica, ma grande attenzione agli ingredienti e ai singoli passaggi. Il pane, innanzi tutto Il pane deve essere preferibilmente di tipo toscano, casereccio, con la mollica compatta che mantiene la sua consistenza pur assorbendo bene i condimenti. No al pane in cassetta, a quello confezionato o realizzato con farine diverse. Non vanno bene neppure l’arabo, la focaccia, i panini al ...

rita_larita : RT @VisitTuscanyIT: Con cosa fa rima #estate? Con pranzi veloci e leggeri. Un'idea? La #bruschetta al pomodoro: pochi ingredienti (toscani)… - soeatit : RT @VisitTuscanyIT: Con cosa fa rima #estate? Con pranzi veloci e leggeri. Un'idea? La #bruschetta al pomodoro: pochi ingredienti (toscani)… - VisitTuscanyIT : Con cosa fa rima #estate? Con pranzi veloci e leggeri. Un'idea? La #bruschetta al pomodoro: pochi ingredienti (tosc… -