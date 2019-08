Venezia | l' architetto Calatrava condannato a pagare i danni per l' aggravio dei costi del

Fonte : repubblica

(Di martedì 13 agosto 2019) Secondo la Corte dei Conti è responsabile di una "macroscopica negligenza" che fece lievitare il prezzo dell'opera. Multa da 78.000 euro

