GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Osteria Nuova - Via Braccianense, altezza via Anguillarese, possibili rallentamenti causa #incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-08-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Osteria Nuova - Via Braccianense, altezza via Anguillarese, possibili rallentamenti causa #incidente. -
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Traffico Roma del 13-08-2019 ore 09 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DELLA CITTÀ. REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma, E SCORREVOLE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE NEL QUARTIERE TRIESTE, IN VIA ANAPO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CERESIO. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 09 : 00 : DECISAMENTE SCARSO IL Traffico, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI Roma. REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, E SCORREVOLE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 08 : 30 : DECISAMENTE SCARSO IL Traffico, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI Roma. REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, E SCORREVOLE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE LUNGO LE STRADE DI Roma, REGOLARE LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE. ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE LUNGO LE STRADE DI Roma, REGOLARE LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE. ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 20 : 00 : NESSUN DISAGIO IN QUESTE PRIME ORE SERALI SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE Traffico REGOLARE DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA SALARIA, PER QUESTO SI VIAGGIA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 19 : 30 : NESSUN DISAGIO IN QUESTE PRIME ORE SERALI SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE Traffico REGOLARE DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA SALARIA, PER QUESTO SI VIAGGIA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TORNA ALLA NORMALITÀ IL Traffico, DOVE UN INCENDIO HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, USCITA CHE ORA PUÒ ESSERE REGOLARMENTE UTILIZZATA PROVENENDO DA VIA APPIA. DOMATO ANCHE SULLA SS148 PONTINA L’INCENDIO TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO. SI GUIDA SENZA NESSUN DISAGIO IN DIREZIONE Roma E VERSO POMEZIA. È TORNATA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TORNA ALLA NORMALITÀ IL Traffico, DOVE UN INCENDIO HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, USCITA CHE ORA PUÒ ESSERE REGOLARMENTE UTILIZZATA PROVENENDO DA VIA APPIA. DOMATO ANCHE SULLA SS148 PONTINA L’INCENDIO TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO. SI GUIDA SENZA NESSUN DISAGIO IN DIREZIONE Roma E VERSO POMEZIA. È TORNATA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 18 : 00 : NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO. RESTANO DISAGI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA OSTIA/VITINIA/ACILIA E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO; SI TRATTA DI UN INCENDIO CHE SI È SVILUPPATO IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. CHIUSO PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA – E PROVIENE QUINDI DA APPIA E LAURENTINA – LO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO. RESTANO DISAGI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA OSTIA/VITINIA/ACILIA E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO; SI TRATTA DI UN INCENDIO CHE SI È SVILUPPATO IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. CHIUSO PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA – E PROVIENE QUINDI DA APPIA E LAURENTINA – LO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 16 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SCARSO IL Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. AL PIGNETO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE PRENESTINO. PER LO STESSO MOTIVO PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VICINO VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, CODE ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. A TRASTEVERE POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DELLA LUNGARA. VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A Traffico LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA ...