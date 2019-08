Traffico Roma del 13-08-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) ILSI MANTIENE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DELLA CITTÀ. REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA A, E SCORREVOLE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE NEL QUARTIERE TRIESTE, IN VIA ANAPO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CERESIO. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. COME SEMPRE, SARANNO PREDISPOSTI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA INTERROTTA. A CIAMPINO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, IN P.ZZA KENNEDY, FINO AL 1 SETTEMBRE, PER AGEVOLARE LA SOSTA DEI BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA CHE SOSTITUISCONO LA LINEA FERROVIARIA ...

