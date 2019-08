Torino | il tunnel ad Ansaldi diventa virale | ma il gruppo è unito e si vede anche in

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Duri e intensi allenamenti per il. I granata si preparano, agli ordini di mister Mazzarri e del suo staff, alla gara di ritorno di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, in programma giovedì alle ore 19 in Bielorussia. Episodio curioso e divertente che ha coinvolto l’esterno sinistro granata Cristian. Durante il classico torello, il terzino argentino è stato vittima di un, scatenando l’ilarità dei compagni. Ma ildelha dimostrato di essere moltoe ha esternato tutta la solidarietà del caso dopo l’episodio. In basso il divertente VIDEO deltosul web. Quando subisci unma i tuoi compagni sono sempre con te VIDEO Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, il...

CalcioWeb : #Torino, tunnel ad #Ansaldi in allenamento ?? la reazione dei compagni è bellissima [VIDEO] ?? - PierrStudio : @frank9you @DiegoFusaro @IacobellisT E' talmente fuorviante che non la fanno più, al suo posto - ConteZero76 : @xbici @matteorenzi La TAV Torino-Lione non è solo il tunnel, è l'intera tratta da Torino a Lione. Il tunnel invece ? -