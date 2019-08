The Vanishing of Ethan Carter è in arrivo su Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Come un fulmine a ciel sereno The Astronauts ha annunciato che Theofsarà disponibile sua partire dal 15 agosto 2019. Il titolo horror è stato pubblicato prima su PC nel 2014 e qualche anno dopo anche su PS4 ed Xbox One."E' sempre eccitante fare qualcosa per la prima volta e dunque non vediamo l'ora di sentire il pensiero dei giocatori a riguardo.è una piattaforma completamente differente dalle precedenti di casae sembra molto adatta per Theof. Vagare per Red Creek Valley sotto le coperte non è mai stato così confortevole. Ed inquietante." - ha affermato il co-fondatore dello studio Adrian Chmielarz.Il lead tech artist Andrzej Poznanski ha poi continuato:Leggi altro...

