Superenalotto | a Lodi centrato 6 da oltre 209 milioni

A Lodi sbancato il Superenalotto - jackpot da 209 milioni : Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Il fortunato giocatore ha vinto 209.160.441 euro a Lodi , al bar Marino di via Cavour 46. Si tratta della vincita più alta di sempre.La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il jackpot da 209 milioni è il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali. ...

