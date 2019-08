Roma | pacchi sospetti trovati a Palazzo Chigi e nella sede Pd del Nazareno | contengono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Due, entrambi contenti eroina. Uno è stato recapitato a. L’altro davanti all’ingresso del, ladel Partito democratico adel governo è arrivata una busta gialla senza mittente. Le analisi sulla sostanza sono state eseguite dai vigili del fuoco. Stessa scena anche davanti alla storicadei democratici: gli artificieri della polizia hanno trovato la droga all’interno. Davanti all’ingresso delsono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco: uno del nucleo speciale Ncbr. A qualche decina di metri di distanza un’ambulanza, l’area è stata transennata e sorvegliata dai militari. Fonti della Questura diall’Ansa hanno rivelato che la sostanza rinvenuta in una busta era eroina. L’involucro, che era senza mittente, e il suo contenuto sono stati sequestrati. Sul posto è intervenuta anche ...

michelelizzi : 'Tutti in paese ricordano come “U professuri” che leggeva il giornale al Bar Roma, vicino alla sua casa con avanti… - Aquilanik69 : RT @MatteoS11945980: @matteosalvinimi Smantellato il business dell'accoglienza? Con tre navi ONG in arrivo? Che si fa quando sbarcheranno i… - MatteoS11945980 : @matteosalvinimi Smantellato il business dell'accoglienza? Con tre navi ONG in arrivo? Che si fa quando sbarcherann… -