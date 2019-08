Realme sta lavorando al suo RealmeOS | che dovrebbe debuttare entro fine anno con Android Q

Palermo - Massimo Ferrero conferma : “amo Realmente questa città - attendo ulteriori sviluppi” : Il presidente della Sampdoria ha confermato il suo interesse per il Palermo nel caso in cui riparta dalla Serie D Massimo Ferrero e il Palermo, una storia d’amore che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui il club rosanero non riesca ad iscriversi al prossimo campionato di Serie B. Davide Anastasi/LaPresse Il numero uno della Sampdoria è deciso a rilevare la società nel caso in cui dovesse ripartire dalla D: “se davvero sono ...