Neymar | la sorella al Psg | Non vincerete nulla

I tifosi del PSG insultano Neymar - la ‘maledizione’ della sorella : “senza di lui non vincerete più niente!” : I tifosi del PSG attaccano Neymar invocando a gran voce la sua cessione: la sorella del giocatore non ci sta e risponde per le rime ai supporters parigini Fra i tifosi del PSG e Neymar la spaccatura sembra ormai insanabile. Il giocatore ha dichiarato a più riprese di voler lasciare il club, i supporters francesi ieri, nel corso della sfida d’esordio fra PSG e Nymes, gli hanno dedicato una dura contestazione, fatta di insulti e ...