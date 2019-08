MotoGp – Ciabatti elogia Dovizioso e sul contatto all’ultima curva svela | “ci siamo

MotoGp - Ciabatti smentisce le voci di un ritorno di Lorenzo in Ducati : “Solo suggestioni - lavoriamo a un progetto diverso” : “Per ora l’arrivo di Jorge Lorenzo in Pramac è solo una suggestione, non c’è altro. Il rinnovo di Miller? Abbiamo una proposta Ducati per proseguire con le moto ufficiali nel 2020 con lui e Bagnaia, è l’unico progetto su cui siamo impegnati in questo momento, a maggior ragione dopo il podio di Jack domenica a Brno“. Sono queste le parole di Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, che è così intervenuto ...

MotoGp - pazza idea Marc Marquez per la Ducati : la clamorosa apertura di Paolo Ciabatti : Il direttore sportivo Ciabatti non ha smentito la possibilità che la Ducati possa tentare l’assalto a Marc Marquez in vista del 2021 I tempi per un clamoroso colpo di mercato non sono ancora maturi, ma la Ducati un tentativo per Marc Marquez lo farà. Non nella prossima stagione, avendo già sotto contratto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, bensì in ottica 2021 quando gli accordi con gli attuali piloti andranno in scadenza. Lo ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e quel retroscena Ducati - Ciabatti svela : “ha deciso di firmare per la Honda ancor prima di…” : Paolo Ciabatti e la decisione di Jorge Lorenzo di firmare con Honda: la rivelazione del direttore sportivo Ducati Jorge Lorenzo sta affrontando un periodo complicato: il maiorchino, passato alla Honda dopo due anni di alti e bassi in Ducati, non ha ancora trovato la confidenza giusta con la sua nuova moto e, in più, dopo gli infortuni dello scorso anno e quello procuratosi ancor prima che iniziasse la stagione 2019 di MotoGp, deve fare i ...

MotoGp - continua il botta e risposta tra Puig e Ciabatti : il ds della Ducati mette in chiaro le cose : Dopo l’attacco di Puig, il direttore sportivo della Ducati ha voluto replicare a tono confermando il suo pensiero La querelle tra Ducati e Honda continua, così come il botta e risposta tra Paolo Ciabatti ed Alberto Puig. La discussione è partita da Borgo Panigale, infatti il ds della ‘Rossa’ aveva ammesso come le vittorie della HRC dipendessero molto da Marquez. LaPresse/Simone Rosa Una constatazione che non è piaciuta a ...

MotoGp - Alberto Puig distrugge la Ducati : parole al veleno contro Ciabatti e il team di Borgo Panigale : Il team manager della Honda ha attaccato duramente la Ducati, rispondendo per le rime alle insinuazioni di Ciabatti Scintille e clima tesissimo tra la Ducati e la Honda, scoppiato dopo le parole di Paolo Ciabatti che, dopo il Gp del Sachsenring, aveva continuato a minimizzare l’apporto della HRC nelle vittorie di Marquez, attribuendo merito solo al pilota. parole che non sono piaciute ad Alberto Puig, intervenuto a gamba tesa ai ...

MotoGp – Ciabatti svela : “Lorenzo? Errore nato dalla foga di dimostrarsi campione. Era indemoniato - chi lo conosce lo sa” : Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha analizzato con estrema lucidità la caduta di Jorge Lorenzo: l’Errore del maiorchino è dovuto alla troppa foga Tanta delusione in casa Ducati per quanto accaduto nel Gp di Barcellona. Il podio di Petrucci non cancella la caduta di Andrea Dovizioso, uno dei principali favoriti al successo finale, messo ko da Jorge Lorenzo nella maxi caduta che è costata la gara anche a Vinales e ...