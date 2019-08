A Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200mila visitatori

Aeroporti : a Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018.

Aeroporti : a Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio ...

Palermo - voglia di vincere nella conferenza stampa : le parole di Castagnini e Pergolizzi : “Sono emozionato, si sta parlando di Serie D, ma non me ne sto accorgendo”. Lo ha detto il nuovo direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Sono onorato di essere qui oggi, consapevole che sarà difficile ma convinto che si possa far bene, inutile fare promesse e proclami ma sappiamo che dobbiamo solo vincere. Lo sappiamo e ci proveremo con tutte le nostre ...

Incendio a Palermo - bruciano Monreale a Ciaculli nella notte : almeno 80 evaucati : Maxi Incendio a Palermo e provincia nella notte, che ha costretto 20 famiglie ad evacuare le proprie abitazioni in preda al panico. Centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, anche con l'uso di Canadair. Tra le zone più colpite quelle di Monreale e Ciaculli: "Rogo certamente doloso".Continua a leggere

Fiumi di cocaina nella “Palermo bene” : droga a ogni ora e a domicilio - 16 arresti : Blitz della Polizia di Stato di Palermo contro lo spaccio di stupefacenti. L’associazione criminale controllava rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher che attraverso offrivano droga a tutte le ore, anche a domicilio. Sedici le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare.Continua a leggere

Droga : fiumi di cocaina nella ‘Palermo bene’ - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, “nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina”. L’operazione è un approfondimento ed ‘evoluzione” di ...

Palermo - Giorgio Ferrero : “Il nostro piano entusiasmerà i tifosi”. Nella cordata anche un campione del mondo : “Ringrazio il sindaco e la municipalità di Palermo per la trasparenza e professionalità con la quale stanno affrontando la questione”. Lo ha detto Giorgio Ferrero, rappresentante della Holding Max che figura tra i 6 candidati ad aggiudicarsi il bando del Palermo Calcio. “La Holding che rappresento, ed i nostri soci, l’ex stella della nazionale femminile di calcio, la palermitana Pamela Conti, il campione del Palermo ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Migranti : Orlando - 'ho sempre avuto fiducia nella giustizia - invito Carola a Palermo' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia italiana perché ho fiducia nella costituzione che recepisce le convenzioni internazionali. Inviterò Carola a Palermo per darle la cittadinanza onoraria". Così all'Adnkronos il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dopo la mancata c

Agenzia delle Entrate Palermo : climatizzatori out - caldo torrido nella sede di via Toscana : Il caldo torrido che, in questi giorni, sta colpendo il Paese, è diventato insopportabile a causa del mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella sede dell'Agenzia delle Entrate, in via Toscana, a Palermo. Ad intervenire "magicamente", il direttore provinciale Caggegi. Una soluzione d'emergenza Laura Caggegi, direttore provinciale dell'Agenzia di Palermo, per ovviare a tale disservizio ha deciso autonomamente di installare ...