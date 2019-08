A Ostia ‘ferragosto ambientale’ | fuochi a basso impatto acustico

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – Vigilia di Ferragosto al Mare di Roma ed anche in questa rovente estate 2019 non possono mancare id’artificio. Uno spettacolo pirotecnico ae nel rispetto dell’ambiente che avra’ luogo giovedi’ 15 agosto al Pontile di piazza dei Ravennati con inizio alle 22.30. E a due passi dal Pontile, lo stesso giorno, in piazza Anco Marzio, seconda edizione di ‘#Io sono ambiente’, una iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Ambiente per porre all’attenzione dei cittadini il problema, ormai sempre piu’ grave, delle plastiche e delle microplastiche in ambiente marino e costiero. E per sensibilizzare quanti in un giorno di festa saranno ad, sono stati chiamati i Carabinieri del Reparto Biodiversita’ di Roma, distaccamento di Castelfusano. I rappresentanti dell’Arma saranno in piazza con ...

FabulaRoma : RT @Turismoromaweb: Buona settimana di Ferragosto dal Lungomare di Ostia. Have a nice week from Lungomare di Ostia. ?? by bwstw via IG #V… - silviamtzdelcam : RT @Turismoromaweb: Buona settimana di Ferragosto dal Lungomare di Ostia. Have a nice week from Lungomare di Ostia. ?? by bwstw via IG #V… - visitorcity : RT @Turismoromaweb: Buona settimana di Ferragosto dal Lungomare di Ostia. Have a nice week from Lungomare di Ostia. ?? by bwstw via IG #V… -