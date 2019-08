Wu Assassins | il “piccolo” guaio a Chinatown di Netflix non convince

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) https://www.youtube.com/watch?v=3tXQMq967PY Wu, la serie originalereperibile dall’8 agosto sulla piattaforma digitale, è un action declinato nel fantasy incentrato sui mistici poteri di un cuoco esperto di arti marziali che riceve il misterioso potere del Wu Xing. Con queste premesse, chiunque coltivi la passione per i gloriosi wu xia pian (i film di cappa e spada cinesi) e i film d’azione dove si menano a colpi di kung fu) prodotti da Hong Kong prima del 1997) si sente già emozionato, tanto più che il protagonista è l’indonesiano Iko Uwais, attore e ottimo coreografo di sequenze di combattimento visto nei due cult come Raid e Raid 2. La prima sequenza di Wufa subito onore al genere con una scazzottata in corridoio entusiasmante, tuttavia il resto della prima stagione è deludente, almeno per i più che si aspettavano una serie in grado di emulare i fasti ...

