Ultras ucciso,moglie:disertate funerali

, Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia di Fabrizio Piscitelli contro l'ordinanza del questore di Roma che vieta ipubblici "per motivi di ordine e sicurezza". Lo comunica ladell'biancoceleste noto come Diabolik,nei giorni scorsi a Roma. "La famiglia non si presenterà al funerale", annuncia la donna. "Chiedo a tutte le persone che gli volevano bene e intendevano dargli l'ultimo saluto di non presentarsi domani all'alba al cimitero Flaminio. Solo così possiamo rendergli giustizia".(Di lunedì 12 agosto 2019)