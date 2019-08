Sarah Ferguson | cacciata da Balmoral dal principe Filippo

Sarah Ferguson e il suo matrimonio mai davvero finito - : Francesca Rossi Sarah Ferguson e principe Andrea si sposarono nel 1986 e divorziarono nel 1992 ma, dopo 33 anni, la loro unione è ancora solida, tanto che non è paradossale pensare che questa strana coppia ricordi ancora l’anniversario di nozze Sarah Ferguson , per gli amici Fergie, avrebbe molto da insegnare a Meghan Markle in materia di ribellioni, colpi di testa e affini. Come ricorda Vanity Fair è stata lei a gettare nello ...

La regina e l’esuberante Sarah Ferguson : la strana coppia ad Ascot 2019 : Ascot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah FergusonAscot 2019, The Queen e Sarah ...