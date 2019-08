Ranking WTA – Naomi Osaka torna sul trono | Barty scalzata dopo 7 settimane in vetta | la

Tennis - Ranking WTA (12 agosto) : Naomi Osaka torna in vetta - Serena Williams n.8 - Camila Giori n.1 italiana : Cambia la vetta del Ranking WTA. La giapponese Naomi Osaka torna a comandare, grazie ai risultati emersi nella Rogers Cup a Toronto. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova, in una graduatoria molto corta. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Serena Williams, che finalista in Canada (costretta però al ritiro ...

WTA Toronto – Sorprendente eliminazione di Barty - la numero 1 del Ranking stesa dall’americana Kenin : La corsa della numero uno del ranking si ferma al secondo turno, stesa dalla statunitense Kenin con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 La numero uno del mondo esce subito di scena dal torneo WTA di Toronto, Ashleigh Barty infatti non supera il secondo turno della Rogers Cup perdendo in tre set contro la statunitense Kenin. L’australiana passa in vantaggio nella prima frazione, per poi subire la rimonta della propria avversaria, abile ad ...

Tennis - Ranking WTA : Ashleigh Barty sempre in vetta su Osaka e Pliskova - Camila Giorgi risale alla 52 : Si registrano pochissimi cambiamenti questa settimana per quanto riguarda il Ranking WTA. Al comando rimane inossidabile l’australiana Ashleigh Barty con 6605 punti poco meno di 400 sulla giapponese Naomi Osaka che, a fine mese inizierà a difendere i punti del successo agli US Open 2018. Terza posizione con 6055 per la ceca Karolina Pliskova insidiata da vicino dalla vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep. L’unica novità ...

Ranking WTA – Barty guarda tutte dall’alto - Giorgi migliore azzurra : la nuova classifica femminile : Barty saldamente al comando della classifica mondiale femminile di tennis, Camila Giorgi ancora migliore azzurra: il nuovo Ranking WTA Ashleigh Barty si conferma numero uno del Ranking WTA per la sesta settimana: la tennista australiana comanda la classifica femminile mondiale di tennis, seguita da Osaka e Karolina Pliskova. Quarta posizione per la rumena Halep, che si lascia alle spalle Kiki Bertens. Nessuna variazione nella top ten ...

Tennis - Ranking WTA (29 luglio) : Ashleigh Barty comanda la classifica - Camila Giorgi sempre n.1 azzurra : Non ci sono cambiamenti significativi nella graduatoria del Tennis mondiale femminile. C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Venendo alle Tenniste italiane, Camila Giorgi è la “Stella polare”. La Tennista marchigiana è la ...

Tennis - Ranking WTA aggiornato (22 luglio) : Barty sempre in vetta su Osaka - Giorgi 62esima prima delle italiane : Come consuetudine la settimana post-Wimbledon non regala particolari scossoni al Ranking WTA. La classifica del circuito Tennistico al femminile, infatti, vede sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Church Road, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Passando alle Tenniste azzurre, la situazione ...

Tennis - Ranking WTA (15 luglio) : Ashleigh Barty resta prima - Simona Halep torna al quarto posto. Camila Giorgi esce dalle prime 60 : Dopo le due settimane di Wimbledon, il nuovo Ranking WTA non fa registrare variazioni nelle prime tre posizioni: leader è sempre Ashleigh Barty, con l’australiana che aumenta il proprio vantaggio nei confronti della giapponese Naomi Osaka, ora di quasi 250 punti. Terzo posto per Karolina Pliskova: la ceca difende il gradino più basso del podio per poco più di 100 punti nei confronti della vincitrice di Wimbledon, la rumena Simona Halep. ...

Tennis - Ranking WTA (1° luglio) : Ashleigh Barty in vetta alla classifica - Serena Williams nella top-10 - Giorgi n.1 azzurra : C’è solo un cambiamento significativo nella top-10 del Ranking WTA di questa settimana, nel giorno in cui prende il via Wimbledon. In testa, per la seconda settimana, c’è sempre l’austrialiana Ashleigh Barty, a precedere la giapponese Naomi Osaka e la ceca Karolina Pliskova, andata a segno nel WTA Premier di Eastbourne. Non cambiano le altre posizioni: al quarto posto c’è l’olandese Kiki Bertens davanti alla tedesca ...

Tennis - Ranking WTA (24 giugno 2019) : Ashleigh Barty nuova numero uno. Camila Giorgio unica azzurra in Top-100 : Ashleigh Barty è la nuova numero uno del mondo! Grazie alla vittoria nel torneo ATP di Birmingham, l’australiana, vincitrice anche dell’ultimo Roland Garros, ha ottenuto i punti necessari per sorpassare nel Ranking WTA la giapponese Naomi Osaka. Terza posizione per la ceca Karolina Pliskova e a chiudere le prime cinque ci sono Kiki Bertens ed Angelique Kerber. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Barty, Ashleigh (AUS) 6540 punti 2 Osaka, ...

Tennis - Ranking WTA (17 giugno) : Naomi Osaka sempre al vertice - Camila Giorgi ferma da tre mesi ma n.1 italiana : Non cambia la situazione nella top-10 del Ranking WTA. In vetta sempre la giapponese Naomi Osaka che ha un margine di 252 punti nei confronti dell’australiana Ashleigh Barty, vincitrice a sorpresa del Roland Garros 2019. Stabilmente in terza posizione troviamo la ceca Karolina Pliskova, marcata stretta però dall’olandese Kiki Bertens, finalista nella settimana appena trascorsa a ‘s-Hertogenbosch. Tutto invariato per quanto concerne ...