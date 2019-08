Liverpool | Klopp | “Dobbiamo restare avidi | non ho amato molto la Supercoppa in passato

Infortunio Alisson - le parole di Klopp preoccupano i tifosi del Liverpool : assente in Supercoppa Europea : Molta preoccupazione nell’ambiente del Liverpool per le condizioni di Alisson. Il portiere brasiliano ha avuto un problema al polpaccio nella sfida di Premier League contro il Norwich. Ansia che traspare anche dalle parole di Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua assenza nella Supercoppa Europea contro il Chelsea: “L’Infortunio di Alisson non è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo ...

Liverpool – Infortunio Alisson - Klopp amareggiato : “sicuramente salterà la Supercoppa Europea” : Il manager del Liverpool ha sottolineato che Alisson salterà la Supercoppa contro il Chelsea dopo l’Infortunio occorsogli contro il Norwich Il Liverpool dovrà fare a meno di Alisson nella finale di Supercoppa Europea, il portiere brasiliano infatti ha riportato un serio Infortunio nel match di Premier League contro il Norwich, che lo obbligherà a saltare la gara con il Chelsea. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è Jurgen Klopp ...

Liverpool - Klopp non si accontenta : “avremmo potuto gestirla meglio. Alisson? Non ho buone sensazioni” : Il manager del Liverpool ha analizzato il successo sul Norwich, soffermandosi sull’infortunio di Alisson Debutto con vittoria per il Liverpool in questa nuova stagione di Premier League, i Reds superano in scioltezza il Norwich 4-1, segnando tutte le reti nel primo tempo. AFP/LaPresse Serata perfetta se non fosse stato per l’infortunio di Alisson, su cui Klopp si è soffermato nel post gara: “abbiamo spinto sin ...

Klopp senza peli sulla lingua - lo sfogo del tecnico del Liverpool : “non capisco perchè in Inghilterra iniziamo così presto” : Klopp non ci sta: il duro sfogo del tecnico dei Reds sull’inizio troppo precoce delle attività in Inghilterra E’ tutto pronto per la sfida di Supercoppa Inglese tra Liverpool e Manchester City. I calciatori tornano in campo per il Comunitu Shield, ma non mancano le polemiche. Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, non ha infatti nascosto un certo disappunto: “non capisco perchè in Inghilterra cominciamo così presto rispetto agli ...

Community Shield - Liverpool e City si scaldano : tra il monito di Klopp e la risposta di Guardiola : Domani ci si gioca il primo trofeo stagionale in Inghilterra. C’è il Community Shield, a sfidarsi saranno il Liverpool campione d’Europa e il Manchester City campione d’Inghilterra. Alla vigilia hanno parlato i due tecnici, Klopp e Guardiola. Il tedesco, più che sulla partita, si è soffermato sulle problematiche legate al calendario: “Non capisco – afferma – perché in Inghilterra cominciamo così presto ...

Napoli-Liverpool - la formazione ufficiale schierata da Klopp : Amichevole Napoli-Liverpool Di seguito la formazione ufficiale del Liverpool Liverpool – Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Origi. In panchina Lonergan, Lovren, Gomez, Lallana, Brewster, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Elliott, Van den Berg. Leggi anche Insigne: “Liverpool? Un onore ricevere i complimenti da Klopp, contro queste squadre non è mai ...

Insigne : “Liverpool? Un onore ricevere i complimenti da Klopp - contro queste squadre non è mai un’amichevole! Spero…” : Liverpool-Napoli, parla il capitano Lorenzo Insigne Il capitano ed attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia di Liverpool-Napoli. queste le sue dichiarazioni: “Come arriviamo al match? Preparati, perché sappiamo che squadra è il Liverpool e che campioni ha in rosa. contro squadre del genere non è mai un’amichevole, e credo che sia una partita che ci può dire tanto. ...

Liverpool-Napoli - i convocati di Klopp : quattro assenti importanti : I convocati del Liverpool per l’amichevole con il Napoli Match di lusso Liverpool-Napoli, si gioca oggi alle ore 18 al Murrayfield Stadium in Scozia. Ecco la lista deiI convocati dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Mignolet, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Kent, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Alexander-Arnold, Elliott, Van den Berg, ...

Liverpool - Klopp assicura : “Non andrò via prima della fine dei tre anni di contratto” : “Per quanto mi riguarda, non andrò via prima della fine dei tre anni che ho ancora sul contratto. Non c’è bisogno di farlo adesso, c’è abbastanza tempo, tre anni sono sufficienti per non essere preoccupati. E poi è solo un contratto: alla proprietà piace quello che faccio e a me piace quello che sta facendo la proprietà. Adoro questa squadra“. Queste le parole dell’allenatore del Liverpool campione ...

Klopp spaventa il Liverpool - il manager tedesco rifiuta il rinnovo : “non voglio trovarmi nella situazione di…” : L’allenatore campione d’Europa ha parlato del proprio futuro, ammettendo comunque di non voler lasciare i Reds prima della scadenza del contratto Jurgen Klopp allontana il rinnovo con il Liverpool, il manager tedesco infatti ha declinato la proposta di allungare il contratto fattagli pervenire dalla società. LaPresse/PA Il motivo è semplice e lo ha spiegato proprio l’ex Borussia alla Notre Dame University, durante la ...

Liverpool - Klopp ha le idee chiare : “Tutti spendono e dobbiamo farlo anche noi” : Nonostante abbia ottenuto la vittoria in Champions League e sia stato ad un passo dalla conquista della Premier, Jurgen Klopp non riposa sugli allori. Ha le idee ben chiare su cosa potrà costruire il Liverpool in futuro, ben consapevole che questa stagione sia stata soltanto un punto di partenza. “Il Liverpool è ambizioso – ha detto il tecnico dei reds – e se non spendessimo la stessa quantità di soldi degli altri, ...

Liverpool - la clamorosa ammissione di Klopp : “lascerei il calcio se diventasse solo una questione economica” : Il manager dei Reds ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione, lasciandosi andare ad un’ammissione particolare Jurgen Klopp non si accontenta e, dopo aver vinto la Champions League nell’ultima stagione, ha intenzione di rinforzare il suo Liverpool, per continuare a vincere. LaPresse/PA Il manager dei Reds ha espresso il proprio pensiero sul prossimo anno, lasciandosi andare anche ad una sorprendente ammissione: ...