Di Maio | Salvini sleale e irresponsabile Nessuno si vuole sedere al tavolo con

Governo - Casellati : se non decide capigruppo decide Aula. Pd si mobilita. Di Maio : Salvini ritiri ministri : Se la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi alle 16, non approderà a una decisione unanime sulla data per la mozione di sfiducia, la parola verrà data all'Aula. La...

"Il capitano ha abbandonato la nave". Perché - secondo Di Maio - Salvini ha aperto la crisi : "Nemmeno 24 ore e Salvini è tornato da Berlusconi. Noi abbiamo dato speranza a questo Paese, un'opportunità alla Lega di poter cambiare. Salvini ha deciso di tornare all'ovile. Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore". Luigi Di Maio durante l'assemblea dei gruppi M5s, sfida il vicepremier leghista. "La Lega faccia dimettere tutti i suoi ministri da questo Governo", ha detto Di Maio, a quanto si ...

“Traditore - pagherà a caro prezzo” : cosa ha detto Di Maio su Salvini : È scontro aperto fra i due vicepresidenti del Consiglio, dopo la presentazione della mozione di sfiducia della Lega nei confronti del Presidente Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio usa toni durissimi in assemblea dei parlamentari 5 Stelle: "Ha tradito milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava i sondaggi, lo ha fatto solo per i suoi interessi".Continua a leggere

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Luigi Di Maio - bomba di fango sfuggita davanti ai parlamentari M5s : "Salvini? Lo chiamano capitano ma..." : "Si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio". Luigi Di Maio, in assemblea congiunta con i parlamentari del M5s, avrebbe arringato così i grillini secondo i primi retroscena. Leggi anche: "Far cadere il governo non è facile". Senaldi, si mette male: perché Salvini or

Governo - Di Maio : "La Lega ritiri i suoi ministri o sfiducia se stessa" | Grillo : Salvini sceriffo in fuga | Zingaretti : "Il Pd sia unito - crisi ed elezioni" : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Luigi Di Maio : "Salvini è tornato ad Arcore come Dudù" : “Nemmeno 24 ore e Salvini è tornato da Berlusconi. Noi abbiamo dato speranza a questo paese un’opportunità alla Lega di poter cambiare. Salvini ha deciso di tornare all’ovile. Dudù è già tornato ad Arcore. Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore”. A dirlo è Luigi Di Maio in assemblea con i parlamentari del Movimento 5 stelle.“Salvini non ha ...

Di Maio : "La Lega ritiri i ministri Salvini capitano che lascia la nave" : “Salvini non ha tradito il Movimento o Conte, ma milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava sondaggi. Ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi”. Lo ha detto Luigi Di Maio durante l'assemblea dei gruppi M5s in corso a Montecitorio. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : così Pd e M5s vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

No - Zingaretti - Salvini - Renzi e Di Maio non stanno pensando al bene dell’Italia ma a loro stessi : Zingaretti, Salvini, Renzi, Di Maio stanno conducendo una personalissima partita in cui gli interessi del paese sono secondari. Le loro scelte su andare o meno al voto non sono dettate dal bene per l'Italia ma solo da interessi personali o di partito.Continua a leggere

Salvini : «Governo Renzi-Grillo? Attaccati a poltrona» Di Maio : «Ci affidiamo alle decisioni di Mattarella» : Il leader della Lega da Taormina replica all’intervista dell’ex premier al Corriere: «Chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos»

Crisi - Salvini : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Non vogliono mollare la poltrona” : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non vogliono mollare la poltrona. Penso che gli italiani meritino di avere velocemente un parlamento eletto e un governo dalle idee chiare. E noi siamo pronti”. Da Soverato in provincia di Catanzaro, il ministro dell’Interno Matteo Salvini invita deputati e senatori ad andare a Roma per far cadere il governo: “I parlamentari se ...