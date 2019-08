Come fermare Salvini | istruzioni per i suoi avversari in Parlamento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Se c’è una cosa che gli italiani capiscono bene è la coerenza dei loro politici. Non hanno perdonato a Matteo Renzi il tradimento della promessa “se perdo il referendum vado a casa” e non perdoneranno quello di Matteoche fino a poche settimane fa prometteva “il Governo dura cinque anni” anche di fronte ai sondaggi più rosei. Eppure un mix di sondaggi ha fatto cambiare idea al leader della Lega. Credo che a far scattare la sua fretta di innescare la crisi di governo sia stata la rilevazione Winpoll di fine luglio secondo la quale il 72% degli italiani vuole il voto anticipato, nel momento in cui la Lega sfiora il 39%. Qui il passo falso.ha sbagliato a tradire il M5s, perché quel movimento gli aveva dato la credibilità che lui non aveva quando era alleato di Silvio Berlusconi. L’alleanza con il M5s ha dato al’immagine di politico affidabile, serio, ...

