Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) Questo pomeriggio è arrivata una brutta notizia per ilitaliano:è stato investito da un’auto in allenamento e sarà quindi costretto a saltare la Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto. Il 36enne lucano è stato trasportato subito in ospedale, dove gli sono state riscontrate fratture al braccio e alla gamba, che rendono quindi impossibile la sua partecipazione al terzo Grande Giro della stagione, in cui sarebbe dovuto essere il capitano della Bahrain-Merida. In merito a quanto accaduto è arrivato il commento diDi, presidente della Feder, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sportiva ha così dichiarato: “Ladei ciclisti è la più grande criticità che abbiamo, sono in aumento gli incidenti. L’automobilista dovrebbe avere più sensibilità nei confronti di un utente più debole come il ...

OA_Sport : Ciclismo, Renato Di Rocco commenta l’incidente di Domenico Pozzovivo: “La sicurezza dei ciclisti è la più grande cr… -