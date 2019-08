MotoGP | GP Austria 2019 | Valentino Rossi infinito | quarto a 40 anni Il Dottore è come il

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Austria 2019 : “Erano due mesi che ero preoccupato dell’Austria - ma è andata bene” : Valentino Rossi non si smentisce mai. Il quarantenne pesarese, intervistato da Sky al termine dell’ottimo quarto posto conseguito al GP d’Austria 2019, ha confermato alla sua maniera che il timore di correre su un tracciato come quello di Spielberg che certamente non mette in risalto le caratteristiche di Yamaha era abbastanza alto. Tuttavia il responso della corsa ha limitato i danni e la casa di Iwata può guardare ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Austria 2019 : “Potevo lottare per il podio : dovevo partire più avanti. Siamo sulla strada giusta” : Valentino Rossi ha conquistato un positivo quarto posto nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata a Spielberg. Il Dottore ha ottenuto un bel risultato considerando che scattava dalla decima piazzola sulla griglia di partenza, al traguardo non era poi così lontano da Fabio Quartararo nella gara che ha offerto il pirotecnico duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez per la vittoria. Il 40enne può considerarsi ...

MotoGP - Pagelle GP Austria 2019 : Dovizioso vince “alla Marquez” - Quartararo solido - Rossi fa il massimo - male Vinales e Petrucci : Un Gran Premio, quello di Austria 2019 della MotoGP, che rimarrà nella memoria di tutti davvero a lungo. Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato emozioni a non finire, letteralmente fino all’ultima curva. La gara del Red Bull Ring ha messo in mostra diversi piloti ad un ottimo livello, mentre alcuni hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio di Austria 2019 per capire chi è stato il ...

MotoGP – Valentino Rossi analitico ed esilarante : “da mesi dicevo ‘ci tocca andare in Austria'” : L’analisi della gara al Red Bull Ring ed i complimenti a Dovizioso: le parole di Valentino Rossi dopo il quarto posto al Gp d’Austria Una gara pazzesca oggi al Red Bull Ring: al Gp d’Austria lo spettacolo è assicurato. Andrea Dovizioso ha beffato ancora una volta all’ultima curva Marc Marquez, andandosi a prendere una vittoria speciale. Terzo posto invece per Fabio Quartararo, seguito da Valentino Rossi, autore di ...

MotoGP – Dovizioso accorcia le distanze - Marquez gestisce il vantaggio : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez si conferma leader, ma Dovizioso gli rosicchia qualche punto: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un finale di fuoco oggi al Red Bull Ring: Andrea Dovizioso ha beffato Marc Marquez ancora una volta all’ultima curva, andandosi a prendere una vittoria speciale al Gp d’Austria. Terzo posto per un fantastico Fabio Quartararo, seguito dai piloti del team ufficiale Yamaha Valentino Rossi e Vinales. La vittoria di ...

MotoGP – In Austria la vittoria più bella - Dovizioso sorride : “vi svelo cosa mi ha permesso di giocarmela” : Dovizioso sorridente e soddisfatto dopo la vittoria emozionante all’ultima curva al Red Bull Ring: le parole del ducatista dopo il Gp d’Austria Il Gp d’Austria ha regalato agli appassionati uno spettacolo unico, con la solita bagarre tra Dovizioso e Marquez, al termine della quale è stato il forlivese della Ducati a spuntarla, ancora una volta all’ultima curva, andandosi a prendere una vittoria ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma posteriore - ci ho provato fino alla fine” : Gara sensazionale e prestazione maiuscola per Marc Marquez, sconfitto però al termine di un duello mozzafiato dalla Ducati di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 della classe MotoGP. Il sette volte campione del mondo e leader del campionato ha disputato una grande gara anche grazie ai miglioramenti del motore Honda, tuttavia si è dovuto accontentare di una beffarda seconda piazza maturata proprio all’ultima curva. Per ...

MotoGP – Dovi ricorda Semprini - Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo sorride : le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Austria : Dovizioso soddisfatto per la vittoria al Red Bull Ring, Marquez guarda alla classifica piloti: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria Splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati ha confermato il dominio della ‘Rossa’ delle moto al Gp d’Austria, andandosi a prendere uno splendido trionfo all’ultima curva, come accaduto due anni fa, beffando Marc Marquez, secondo ...