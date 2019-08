Ecco i musei aperti in Calabria a Ferragosto

Leonardo da Vinci - l’Italia celebra il genio. Ecco un’alternativa ai musei per quest’estate : Nell’anno di Leonardo si sono moltiplicate mostre, convegni, celebrazioni. Nell’entusiasmo e nella superficialità, come ricorderete, un giornalista francese ha persino attribuito la nazionalità transalpina al genio universale di Vinci. A parte le mostre mirate a celebrare il Genio, sarebbe anche utile – e un suggerimento per le prossime vacanze estive – un’immersione nei luoghi leonardeschi, già di per sé incantati, iniziando ...