Continuano a esserci un sacco di cinghiali in giro

Fonte : ilpost

(Di domenica 11 agosto 2019) È un problema, provocano danni alle coltivazioni e incidenti stradali: se ne parla da anni, ma non è facile rimediare

Ylenia74 : @WTuscany ?? non arrenderti! Il periodo è buono e secondo me in questi giorni le possibilità continuano ad esserci ???? - mbmarino : @guidomarchello @WomanWithPen @alessandrafunel @Cecco_Piantoni @Nonha_stata @claudiomontar @PieraBelfanti @Mr_Obn… - ErnyMilan7 : @Alenize82 @paolinhofer Ci sono state, Ale e continuano ad esserci. -