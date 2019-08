Monica Lewinsky | lo scandalo Clinton diventa una serie | come vive una donna considerata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Non è una vita facile, quella di chi è“la sgualdrina” più famosa del mondo.cerca di costruirsene una da almeno 20 anni. E forse, ancora, non è arrivata neppure a mettere le travi. La first slut d’America (gioco di parole con riferimento alla first lady che significa “prima sporcacciona”) ha prima provato a farsi ricordare per qualcos’altro, poi a farsi dimenticare. Infine, arresasi al destino di chi sarà ricordata sempre per quella cosa lì, si è messa a raccontare la sua versione dei fatti. E a farla raccontare da qualcun altro. Per questo, a 46 anni e una vita distrutta, ha messo mano al portafoglio e si è fatta co-produttrice di unaincentrata sullosessuale che l’ha vista protagonista. Impeachment: American Crime Story, il titolo, ed è la terza stagione di uno dei telefilm più popolari della tv (le prime due sono state incentrate sul ...

