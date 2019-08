Masters1000 Cincinnati 2019 | sorteggiato il tabellone Strada durissima per gli azzurri

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Prosegue il programma sul cemento statunitense del tennis e, dopo la trasferta canadese, il Circus ATP si sposterà a, Ohio, Stati Uniti per il secondo Masters 1000 nord-americano di questo mese di agosto. Ilprincipale è statoe ci regalerà sin dall’avvio match importanti e spettacolari. Novak Djokovic non ha un cammino semplicissimo, mentre Rafa Nadal sembra davvero lanciato verso la semifinale. Impossibile da non sottolineare il rientro in singolo di Andy Murray che sarà impegnato al primo turno contro Richard Gasquet in un incontro ricco di spunti emotivi. Per gli italiani, invece, ilregala ben pochi sorrisi. Andiamolo a conoscere nel dettaglio. Nella parte alta delNovak Djokovic, numero uno del ranking e vincitore un anno fa, esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra Sam Querrey e il francese Pierre-Hugues ...

