LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA | Colchoneros in vantaggio all’intervallo!

33′ Joao Felix!!! CHE GOL SIGNORI! 2-1 ATLETICO! 31′ Forcing Juventus: da corner guadagnato da Costa, Ronaldo tira e reclama un calcio di rigore. 30′ È durato 6 minuti il vantaggio dell'Atletico Madrid: Oblak sbaglia il rinvio, Pjanic recupera, serve Khedira, che con un tiro non irresistibile realizza il pareggio. 29′ KHEDIRA!!!! 1-1 JUVENTUS! PAREGGIO ...

17′ Ci prova ancora il lusitano, con il destro a volo: tiro alle stelle. 16′ RONALDO! Grande giocata di Costa che serve il sinistro del portoghese: angolo. 15′ In questo primo quarto d'ora si è fatto vedere spesso Douglas Costa, motore dei bianconeri sin qui. 14′ Possesso statico di Madama, che non riesce a trovare sbocchi. 12′ OBLAK! Miracolo su Chiellini ...

18.01 Le squadre sono in campo! 17.59 L'Atletico invece ha vinto la Supercoppa Europea per la terza volta nella sua Storia, in campionato è arrivato secondo mentre uscito agli ottavi in coppa nazionale e in Champions League. 17.57 Le due squadre proveranno a migliorare la scorsa stagione: la Juventus ha vinto il campionato per l'ottava volta di fila e la Supercoppa contro il Milan, ...

17.51 Il Benfica si è assicurato la competizione per la prima volta: il record di vittorie lo detiene il Real Madrid, che ha vinto 3 volte, su 8 partecipazione, il torneo estivo. Nel 2016 ha trionfato Madama, mentre l'Atletico non ha mai vinto. 17.49 Si gioca nel gioiellino della Friends Arena, stadio dell'Aik e della nazionale svedese, costruito nel 2013 e che può ospitare fino a ...

17.18 La Juventus conferma il modulo tanto caro al tecnico ex Napoli: dal primo minuto mister 75 milioni, De Ligt, Gonzalo Higuain e Sami Khedira, ancora sulla lista dei partenti. Per Simeone invece, dal primo minuto le punte di diamante del mercato estivo: Kieran Trippier e Joao Felix, al posto di Diego Costa. 17.16 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI: Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, ...

"Abbiamo fatto una partita simile a quella con il Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo e difficoltà a difendere nelle zone alte del campo e costretti di conseguenza a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più coraggio". Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa al termine della gara amichevole vinta ai rigori con l'Inter. "Sono partite che secondo me lasciano ...

4 VA RABIOT. ALTO SOPRA LA TRAVERSA! 4 Match point per la Juve con RABIOT 4 Parte JOAO MARIO per mantenere il match aperto. GOL Doppio vantaggio per la Juve. 4-2 3 Per la Juve grande occasione. Si presenta EMRE CAN. GOL 3 Va LONGO per l'Inter. PARATA DI BUFFON Siamo 3-2 per la Juve 2 Per la Juve tocca a RONALDO. GOL 2 Per l'Inter va PUSCAS. GOL 1 TOCCA A CANCELO per la Juve. GOL 1 ...

86′ Conclusione di Dalbert da lontanissimo, conclusione ribattuta, Ancora Inter in avanti. 85′ Bernardeschi galoppa sulla fascia, salta Bastoni e prova il tiro a giro. Palla altissima. 84′ Ci stiamo avvicinando ai calci di rigore. Vedremo se arriveranno sorprese prima del novantesimo. 82′ I cambi hanno dato nuove forze ai nerazzurri che provano a farsi nuovamente vedere ...

65′ Esce Pjanic ed entra Emre Can nella Juventus 64′ La Juve in questo momento gioca con CR7 prima punta e Mandzukic a sinistra, Inter sempre con il 3-5-2 iniziale 63′ Perisic ci prova, ma Demiral si getta in scivolata e chiude il croato in angolo. Ma che apertura di Sensi in avvio! 62′ La squadra di Conte ha spinto molto nel primo tempo e sembra accusare in questa ...

14.38 Pochi istanti e inizierà la ripresa 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ Primo squillo dei bianconeri che, fino a ...