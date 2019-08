Fonte : quattroruote

(Di venerdì 9 agosto 2019) Per fugare ogni dubbio sulle virtù della sua prima elettrica, lacontinua aare lasotto. E uno dei punti su cui, sin da subito, la Casa di Zuffenhausen ha fatto leva, è la costanza nelle prestazioni: un elemento che dovrebbe fare la differenza sulla concorrenza e convincere anche i più scettici che chi sceglie questa quattro porte a batteria si metterà in garage una vettura all'altezza del marchio sotto tutti i fronti. Back and forth. L'ultimo esame a cui è stata sottoposta laè una sessione multipla di accelerazioni da 0 a 200 km/h. Per 26 volte, un esemplare di pre-serie della supersportiva ha percorso avanti e indietro il campo di aviazione di Lahr, nel Baden del sud, in Germania, registrando tempi medi nello 0-200 appena sotto i 10 secondi. Non solo: secondo quanto comunicato dalla Casa, la differenza tra il crono più veloce e quello più lento ...

quattroruote : Stress test in accelerazione per l' #elettrica #Porsche #Taycan: ecco com'è andata - dinoadduci : Porsche - Stress test in accelerazione per la Taycan -