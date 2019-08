Ounas sempre più lontano da Napoli | un club italiano sulle sue tracce

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 9 agosto 2019) Secondo il sito gianlucadimarzio.com, Adam, attaccante algerino delpotrebbe lasciare gli azzurri. Le pretendenti non mancano, soprattutto dopo l’ottima comparsa in Coppa d’Africa vinta proprio dalla sua Algeria. Tra queste spicca il Cagliari: “Per quanto riguarda l’attacco, salgono le quotazioni diche arriverebbe in prestito con diritto (ilchiede 5 milioni di prestito ed un riscatto fissato a 30). L’algerino comunque arriverebbe quando il Cagliari saluterà Diego Farias su cui c’èil Lecce”. Questo quanto riportato dal sito del noto giornalista esperto di calciomercato POTREBBE INTERESSARTI Juve-, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA per razzismo Angelo Forgione sulla vendita dei biglietti per Juve –: “Discriminazione, caduta di stile di una squadra importante” Ultim’ora, Lozano...

Napolisport : Calciomercato Napoli – Verdi sempre più vicino al Torino. Lille favorito per Ounas - SindromeN : @SpudFNVPN É logica. #James e #Lozano dovrebbero sostituire numericamente in rosa #Ounas e #Verdi. Mancherebbe semp… - LelloPinto : Calciomercato Napoli. Mi tengo sempre Ounas se devo sprecare soldi per Lozano. -