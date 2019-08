Incendio in un capannone | Difficili operazioni di spegnimento

Incendio in un capannone - in fiamme plastiche e oli alimentari. Il sindaco : “Non uscite e chiudere le finestre” : L’Incendio è scoppiato nella notte in un capannone a Faenza, nel ravennate. Alte colonne di fumo nero sono visibili anche a...

C’è stato un Incendio in un grande capannone industriale a Faenza - non ci sono feriti : Nella notte tra giovedì e venerdì si è sviluppato un incendio in un grande capannone industriale a Faenza, dove ha sede la Lotras, che si occupa di logistica: non ci sono stati feriti. Nel capannone, ha scritto il Resto del

Basilicata - Incendio in un capannone : morta donna nigeriana : Emanuela Carucci Il fatto in provincia a Metaponto, in provincia di Matera. La vittima era impegnata nel lavoro dei campi È accaduto nella notte. Un incendio è divampato in un capannone a Metaponto, un Comune in provincia di Matera. A perdere la vita una donna nigeriana di 28 anni, mamma di due minori, che viveva all'interno dell'edificio insieme ad altri immigrati. Si tratta di persone impegnate nel lavoro nei campi.Sul posto sono ...

Una donna è morta nell’Incendio di un capannone dove vivevano decine di migranti in provincia di Matera : A Metaponto, in provincia di Matera, una donna è morta nell’incendio di un capannone in cui vivevano decine di migranti, occupati nelle attività agricole della zona. Il capannone fa parte dell’ex complesso industriale Felandina, dove gruppi di migranti vivono in

