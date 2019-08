Incendio a Faenza | brucia un magazzino

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 9 agosto 2019)unIl rogo in un edificio di logistica "Lotras" nella città in provincia di Ravenna. Ancora ignote le cause, le fiamme hanno formato alte colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Il sindaco: "Fanno pensare stianondo componenti auto in plastica"

emergenzavvf : #9agosto, sette squadre di #vigilidelfuoco sono al lavoro da questa notte per spegnere l’#incendio in un’azienda di… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Maxi incendio in un magazzino a #Faenza FOTO e VIDEO #ANSA - denvergo7 : Scoppia un enorme incendio in un magazzino, il sindaco: 'Uscite solo se necessario' -