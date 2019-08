Governo | Falcone | ‘Fi voti sfiducia a Conte senza esitazioni’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “L’esperienza didi questi 14 mesi è stata tanto inconcludente quanto inutile. Forza Italialaalesitazioni”. Così il deputato regionale azzurro e commissario di Forza Italia per la provincia di Catania Marcointerviene sulla crisi di. “Sin dal primo momento – dice – avevamo denunciato l’innaturalità di unfra Lega e M5S e oggi abbiamo avuto ragione. L’enunciazione di slogan non seguiti da fatti concreti si rivela vacua, fragile come una bolla di sapone. Dalle infrastrutture, alle politiche di sviluppo, passando per il welfare, ogni azione di questoè stata una vera e propria delusione”.“Come ha già ricordato il presidente Berlusconi – prosegue– solo il voto potrà porre rimedio a una crisi ...

